В четверг доллар и евро подешевеют по отношению к рублю

ЦБ резко понизил официальные курсы валют.

Центральный Банк России объявил официальный курс валют на четверг, 22 августа. И доллар, и евро снизят свои показатели по сравнению с 21 августа.Об этом сообщило агентство "Экономика сегодня".

В четверг доллар снизится на 52,1 копейки и составит 66, 263 рубля. Евро подешевеет на 47,77 копеек и достигнет 73, 4989 рублей. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 50,15 копеек. Это значит, что 0,55 доллара и 0,45 евро оцениваются в 69, 5192 рубля.

Ранее эксперты высказали мнение, что рубль может укрепить свои позиции к концу 2019 года.

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