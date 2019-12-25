ЦБ предложит законопроект для регулирования заблокированных активов из ПИФов

Филипп Габуния рассказал о работе над проблемой совместно с ГД РФ.

Центробанк России предложит законопроект для регулирования заблокированных активов из ПИФов (розничных паевых инвестиционных фондов). Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в государственном регуляторе сделал заместитель председателя Банка РФ в рамках презентации обновленной защиты розничных инвесторов. Эксперт пояснил, что вопрос по закрытым фондам требуется решать на законодательном уровне. Он призвал политиков выработать меры регулирования по соблюдению прав бизнеса.

Анализ показал, что затрагиваются достаточно значимые права инвесторов и кроме как внесение изменения в закон такое сделать не получиться. Поэтому мы планируем в осеннюю сессию поработать с депутатским корпусом. Филипп Габуния, представитель ЦБ РФ

Зампред ЦБ РФ уточнил, что регулятор внесет свои предложения относительно того, что можно реализовать в стране.

Центробанк предложил временно ограничить покупку иностранных бумаг.

Фото и видео: YouTube / Банк России