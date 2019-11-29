ЦБ опубликовал прогнозы роста ВВП России в 2019 году

Благодаря активизации бюджетных трат в октябре 2019, ВВП страны может приблизится к верхней норме прогноза Банка России.

Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 29 ноября, опубликовал информационно-аналитический комментарий по экономике страны. В нем они сообщили, что ВВП страны в 2019 году будет ближе к верхней норме прогноза самого банка в ,8–1,2%. Причиной тому стала активизация бюджетных трат в октябре этого года.

В октябре активировались бюджетные траты. За счет этого будет формироваться совокупный спрос. Благодаря этому, темп прироста ВВП сможет приблизится к верхней границе прогнозного интервала.

Также стало известно, что в третьем квартале текущего года годовой темп прироста валового внутреннего продукта страны стал на 0,4% выше ожиданий ЦБ.

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