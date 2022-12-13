Буневич: "Что стоит за желанием переименовать Калининград"

Политолог рассказал о давних традициях поляков.

В Польше захотели переименовать российский город Калининград на польский манер — Крулевец. Анализ ситуации журналистам телеканала "360" дал политолог, советник РИСИ (Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. По мнению специалиста, данную новость нельзя назвать свежей, так как в польском аэропорту отправления в Калининград обозначались на табло названием "Крулевец". Такую картину можно было увидеть еще 10-15 лет назад. Эксперт не исключил, что речь идет о некой попытке троллинга со стороны Варшавы. Однако согласно местным традициям, которые уходят далеко в прошлое, поляки часто использовали название городов и те обозначения, которые были им удобны.

Это некая польская особенность, они называют города так, как им удобно. Например, Вильнюс не называют Вильнюсом — у них везде написано "Вильно". В польской традиции город испокон веков называли именно так, поэтому они и продолжают это делать. Дмитрий Буневич, политолог

Пассажирам рейса Петербург – Калининград пришлось более трех часов ждать вылета на взлетной полосе.

Фото: Piter.tv