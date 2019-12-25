Буланова и Боярский рассказали, от чего нужно защищать современных детей

Певица заявила, что в первую очередь детей стоит защищать от несправедливости. Актёр считает, что в современном мире детей стоит оберегать от гаджетов и компьютеров.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Певица, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова и актёр, народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказали, от чего необходимо защищать современных детей. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Певица заявила, что в первую очередь детей стоит защищать от несправедливости. Буланова отметила, что в современном мире и так много несправедливости. Именно любящий человек способен уберечь ребёнка от негативных ситуаций. Кроме того, артистка отметила, что детям намного проще живётся, поскольку у них под рукой есть открытый доступ к информации.

Однако Боярский считает, что интернет способен убить детскую психику. Актёр считает, что в современном мире детей стоит оберегать как раз-таки от гаджетов и компьютеров. По словам актёра, дети должны больше проводить время с друзьями во дворе или читать книги, чтобы не стать "одинокими" во всемирной паутине.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе отмечают День защиты детей.

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