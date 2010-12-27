В Петербурге бухгалтер МВД купила Infiniti на похищенные деньги из бюджета

Деньги полиции воровка потратила на долевое строительство и машину.

В Кировском районном суде на два года в колонии общего режима проведет бывший бухгалтер ГУ МВД по Петербургу. Инстанция признала вину фигурантки дела, которая похитила бюджетные средства. Женщина купила на них дорогостоящий автомобиль: она гоняла на Infiniti. Также мошенница должна будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что обвинение предъявлено Светлане Бузукиной, которая на момент совершения преступления работала в Красносельском отделении полиции. В период с первого июля 2013 года по 29 сентября 2017 злоумышленница постепенно забирала с корпоративной банковской карты правоохранительных органов района деньги. Следствие установило, что женщина обналичивала средства с лицевого счета. В общей сложности бухгалтеру удалось незаконно обогатиться на 1,5 миллиона рублей и еще около 600 тысяч. На бюджетные средства петербурженка подписала контракт, согласно которому стала дольщиком строящегося дома, а также купила иномарку.

В ГУ МВД России напомнили, что указанный факт был выявлен сотрудниками ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После проведения служебной проверки Бузукину уволили из органов внутренних дел, а "ряд ее руководителей" привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности".

Фото: Piter.tv