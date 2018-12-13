Такое решение было принято по итогам круглого стола по эстетике городской среды.

В понедельник, 27 мая, стало известно о том, что буддийский храм в Петербурге попал в "Белую книгу". Об этом сообщает комитет по государственному использованию и охране памятников.

Соответствующее решение комитет принял по итогам круглого стола по эстетике городской среды. Ранее КГИОП включил дацан в реставрационную программу. Реконструкция ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Известно, что за 4 года реставрации храма было потрачено более 300 миллионов рублей. В реставрации трудились выпускники петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

В КГИОП отметили, что на завершение ремонтных работ буддийского храма выделено еще 7 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "Добродомик" для пенсионеров откроется на следующей неделе

Фото:КГИОП