Брянский губернатор назвал ситуацию с санкциями шансом для экономики

Чиновник заметил, что в регионе не ожидается дефицита продуктов.

Брянский губернатор назвал ситуацию с западными санкциями шансом для экономической системы. таким мнением чиновник поделился в эфире телеканала "Россия-24". Глава региона уточнил, что в настоящее время он не видит никаких предпосылок по возникновению дефицита продовольствия.

Никаких предпосылок, чтобы были проблемы…Хочу успокоить наших жителей: продукты питания есть, и они есть в достаточном количестве… Это проблема, но это и шанс для дальнейшего развития. Александр Богомаз, глава Брянской области

На протяжении последних лет Брянская область провела достаточное количество мер, чтобы иметь возможности по импортозамещению продовольствия. Сейчас регион практически полностью обеспечивает сельскохозяйственной продукцией и техникой себя самостоятельно. Решаются вопросы с недостающими семенами и комплектующими деталями.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24