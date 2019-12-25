В петербургских ресторанах почти не осталось столиков для брони на Новый год

Заведения общепита рассчитывают на хорошую прибыль по итогам праздничных дней.

В начале декабря петербуржцы и гости города практически полностью разобрали места в ресторанах для празднования Нового года. Гости заведений бронируют столики для того, чтобы отметить праздник с семьёй и друзьями, а также для проведения корпоративов. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Городские рестораторы планируют получить крупную выручку за новогодние выходные, однако не рассчитывают, что её размер превысит показатели начала 2022 года.

Как подчеркнул шеф–повар ресторана Leth Денис Назаров, заведение ориентируется на объём прибыли, полученный зимой 2021–2022 годов. Такой прогноз связан с ростом закупочных цен на продукты, алкогольную продукцию и прочие статьи расходов. Тем не менее, оборот не сменится даже при меньшем числе заказов.

Ранее петербуржцы рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год.

Фото: Piter.TV