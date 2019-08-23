Британцы из The Guardian "признали" Крым российским

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В пятницу, 23 августа, британское издание The Guardian поместило фото с фестиваля "Таврида - Арт" в двадцатку лучших снимков дня. Пользователи соцсетей отметили, что Крым в публикации был назван частью России.

Снимок был сделан фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко.

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - Арт" в Крыму завершится 26 августа. Согласно информации организаторов, пятый фестиваль соберет в одном месте более четырех тысяч молодых деятелей культуры из зарубежья и восьми десятков регионов России.

Фото: @pvsgns / Telegram

Видео: ОТКРЫВАЮ КРЫМ Shubenkina Elena / YouTube