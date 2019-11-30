Брэд Питт "сыграл" в самом плохом фильме в истории

Все это результат работы нейросети.

В сети появился ролик, где Брэд Питт сыграл главного героя в фильме Томми Вайсо под названием "Комната". Видео опубликовано на YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Как оказалось, актер не принимал никакого участия в съемках. Все это результат работы нейросети. Автор канала использовал технологию Deepfake, которая вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки. В данном случае, лицо звезда "Крестного отца" заменило лицо своего не менее именитого коллеги.

Напомним, что лента "Комната" вышла в 2003 году и со времен заработала статус как одного из самых худших фильмов в истории, так и одного из самого культового. По мотивам съемок этой картины в 2017 вышла одноимённая лента, снятая Джеймсом Франко.

Для тех, кто заинтересовался технологией Deepfake мы подготовили список самых популярных и интересных каналов, на которых можно посмотреть примеры других работ. Больше всего достается актеру Киану Ривзу.

Видео: YouTube/ Ctrl Shift Face