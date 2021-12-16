Боррель заявил о подготовке ЕС полного пакета санкций против России

Вопрос о новых ограничениях в отношении РФ будут обсуждать в ходе саммита 16 декабря.

Европейский союз готовит полный набор санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии международного объединения Жозеп Боррель по прибытии на встречу лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, вопрос о новых ограничениях в отношении Российской Федерации будут обсуждать в ходе предстоящего саммита.

Я не могу этого сказать какие именно санкции, мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель не отрицает, что страны Евросоюза смогут достичь консенсуса по этому вопросу.

Ранее в СМИ сообщалось, что ведущие страны Европейского союза не поддерживают новые антироссийские санкции. Такие государства как Германия, Испания, Италия и Франция предпочли бы провести с Москвой переговоры, а не вводить ограничения.

Видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv