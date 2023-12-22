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На Боровой ночью горели перекрытия в жилом доме
Сегодня, 8:05
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На Боровой ночью горели перекрытия в жилом доме

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На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 18 января, в Центральном районе произошел пожар. На Боровой, 8, загорелась пятикомнатная квартира. Пламя охватило перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы обратились к диспетчеру в 02:37.  К этому часу в здании обгорели перекрытия на площади 0,3 квадратных метра.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили пламя за 40 минут.

Сведения о пострадавших не поступали.  Причина возгорания устанавливается.  

Ранее на Piter.tv: в школе №260 Адмиралтейского района выявили 43 случая кишечной инфекции.

Фото: Piter.tv

Теги: боровая, горели перекрытия, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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