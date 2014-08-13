Борис Галкин предположил, что его сына убили

Владислав Галкин скончался в 2010 году.

Актер Борис Галкин в интервью Борису Корчевникову поделился предположениями о настоящей причине смерти его сына Владислава Галкина. Артист уверен, что его убили.

Галкин уточнил, что в комнате обнаружили томатный сок, который Владислав Галкин никогда не пил, а не стенах была кровь. Также пропало более ста тысяс долларов. При осмотре тела обнаружили также синяки и кровоподтеки, нехарактерные для острой недостаточности.

Следователям это было неинтересно посетовал мужчина.

В телефоне сына было пять номеров с перечислением врагов, когда актер решил по ним позвонить, никто не ответил.

По официальной версии Владислав Галкин скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 38 лет в 2010 году.

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Фото: Кинопоиск