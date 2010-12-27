Бомжей Петербурга обеспечат квадратными метрами

Людей без определённого места жительства, вставших на учёт в органы социальной защиты населения, обеспечат жилой площадью. Каждому человеку будет полагаться не менее шести квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте АН "Оперативное прикрытие".
В среду, 5 июня, на заседании городского парламента, были внесены финальные правки в закон о специализированном жилищном фонде.После третьего чтения закон вступил в силу. Авторами инициативы, обеспечивающей людей без определённого места жительства крышей над головой, стали депутаты Алексей Цивилёв и Денис Четырбок.
"Бездомными становятся по самым разным причинам. Кто-то лишился работы, где-то возобладали семейные конфликты, оставившие человека без крыши над головой, а кто-то стал жертвой откровенных мошеннических схем. Люди остаются один на один со своими проблемами, государство должно их поддерживать", – заявил Денис Четырбок на пленарном заседании.
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Фото: pixabay
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