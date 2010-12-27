В Петербурге водитель с купленными правами устроил большую погоню

На то, чтобы остановить иномарку, потребовался почти час.

Утром 24 октября правоохранители устроили гонку за водителем, который проигнорировал требование инспекторов остановиться. Сначала за иномаркой отправились сотрудники ОБ ДПС №3 ГИБДД, затем к ним присоединились сотрудники Госавтоинспекции Центрального и Невского района.

По данным "Дорожного инспектора", погоня началась около 4 часов утра на КАД и продолжилась в центре Петербурга. После этого мужчина за рулем вновь попытался вернуться на КАД. Остановить транспортное средство удалось около 4:50 на 19 км трассы "Кола". Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие в соответствии с ФЗ "О полиции".

В Фольксвагене находился уроженец Узбекистана 1995-го года рождение. Правоохранители усомнились в подлинности водительского удостоверения. Мужчина признался, что купил его за 80 тыс. рублей.



В отношении водителя составили 12 протоколов об административных правонарушения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ "Подделка".

Петербуржцы стали очевидцами гонки и засняли происходящее на видео.



Фото: vk.com/dorinspb