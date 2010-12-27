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В Петербурге водитель с купленными правами устроил большую погоню
Сегодня, 18:21
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nadezhda_sib

В Петербурге водитель с купленными правами устроил большую погоню

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На то, чтобы остановить иномарку, потребовался почти час.

Утром 24 октября правоохранители устроили гонку за водителем, который проигнорировал требование инспекторов остановиться. Сначала за иномаркой отправились сотрудники ОБ ДПС №3 ГИБДД, затем к ним присоединились сотрудники Госавтоинспекции Центрального и Невского района. 

По данным "Дорожного инспектора", погоня началась около 4 часов утра на КАД и продолжилась в центре Петербурга. После этого мужчина за рулем вновь попытался вернуться на КАД. Остановить транспортное средство удалось около 4:50 на 19 км трассы "Кола". Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие в соответствии с ФЗ "О полиции". 

В Фольксвагене находился уроженец Узбекистана 1995-го года рождение. Правоохранители усомнились в подлинности водительского удостоверения. Мужчина признался, что купил его за 80 тыс. рублей. 

В отношении водителя составили 12 протоколов об административных правонарушения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ "Подделка". 

Петербуржцы стали очевидцами гонки и засняли происходящее на видео

Фото: vk.com/dorinspb

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 19:25

Контролировать тех,кто черным права продаёт!

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Аноним
Сегодня 18:49

гнать их всех из нашей страны.

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Аноним
Сегодня 19:19

Твари черножёпые гнать их всех из Питера! 

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