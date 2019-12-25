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Больной шизофренией петербуржец задушил мать
Сегодня, 9:28
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Больной шизофренией петербуржец задушил мать

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Он сам позвонил в полицию и во всём признался.

В Московском районе Петербурга 21-летний молодой человек признался в убийстве матери. Об этом стало известно Piter.tv.

Молодой человек, проживающий на проспекте Юрия Гагарина, позвонил в полицию днем 16 мая. Он сообщил, что задушил свою 56-летнюю мать.

Подозреваемый пояснил, что задушил мать руками в ходе внезапно возникшей ссоры. Выяснилось, что петербуржец состоит на учёте в районном ПНД с диагнозом "шизофрения". Возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве возлюбленной.

Фото: Piter.tv

Теги: убийство, шизофрения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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