Больной шизофренией петербуржец задушил мать

В Московском районе Петербурга 21-летний молодой человек признался в убийстве матери. Об этом стало известно Piter.tv.
Молодой человек, проживающий на проспекте Юрия Гагарина, позвонил в полицию днем 16 мая. Он сообщил, что задушил свою 56-летнюю мать.
Подозреваемый пояснил, что задушил мать руками в ходе внезапно возникшей ссоры. Выяснилось, что петербуржец состоит на учёте в районном ПНД с диагнозом "шизофрения". Возбуждено уголовное дело.
Ранее жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве возлюбленной.
Фото: Piter.tv
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