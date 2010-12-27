Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Омбудсмен по правам человека не считает такой вариант приемлемым.

Генеральная прокуратура предложила не назначать в ведомство больных ВИЧ и гепатитом. Об этом сообщили в ТАСС. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов не согласен с такой позицией. Он считает подобную меру дискриминацией по состоянию здоровья.

Спикер заявил, что важно определить, какие трудовые функции могут выполнять люди с учетом их состояния.

Если, например, ему надо переносить тяжести, то, естественно, человек с болезнью Паркинсона не может это делать комментирует специалист

Напомним, что ранее Генпрокуратура предложила Правительству расширить список заболеваний, который запрещает службу. Среди неугодных в ведомстве заболеваний - вирусные гепатиты, ВИЧ, болезнь Паркинсона, склероз, расстройства личности. Правозащитники предлагают подключить к дискуссии медиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака.

Фото: Piter.tv

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