Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генеральная прокуратура предложила не назначать в ведомство больных ВИЧ и гепатитом. Об этом сообщили в ТАСС. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов не согласен с такой позицией. Он считает подобную меру дискриминацией по состоянию здоровья.
Спикер заявил, что важно определить, какие трудовые функции могут выполнять люди с учетом их состояния.
Если, например, ему надо переносить тяжести, то, естественно, человек с болезнью Паркинсона не может это делать
комментирует специалист
Напомним, что ранее Генпрокуратура предложила Правительству расширить список заболеваний, который запрещает службу. Среди неугодных в ведомстве заболеваний - вирусные гепатиты, ВИЧ, болезнь Паркинсона, склероз, расстройства личности. Правозащитники предлагают подключить к дискуссии медиков.
Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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