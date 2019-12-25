Пациентка потребовала 400 тысяч рублей за лечение, которое ей не понравилось.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что больницу им. Боткина обвинили в оказании некачественной медпомощи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Петербурженка Наталья Царакова подала иск не только к больнице им. Боткина, но и врачу клиники Наале Джугелии. пациентка требует взыскать с них 400 тысяч рублей за лечение, которое ей не понравилось.

По словам Цараковой, она вызвала врача поликлиники на дом из-за острой боли в горле. Тот выписал рецепт на лечение антибиотиками, но позже состояние женщины ухудшилось. В итоге петербурженка была отправлена на срочную госпитализацию в больницу имени С. П. Боткина. В медучреждении Цараковой поставили диагноз "ангина", а после ЛОР-врач больницы вскрыл паратонзиллярный абсцесс. Петербурженке снова прописали антибиотики и выписали спустя неделю.

Однако спустя 10 дней петербурженка снова почувствовала недомогание и её снова доставили в больницу Боткина. В этот раз лечащим врачом Цараковой назначили Наалу Джугелию. Пациентке снова ставят диагноз "ангина" и отказывают в проведении консультации у ЛОР-врача и в в проведении за свой счет платного диагностического исследования. После этого состояние Цараковой резко ухудшается. Она просит поменять ей лечащего врача, но получает отказ. В итоге женщина забрала свои документы и отказалась от лечения. После петербурженка обратилась в платную клинику, где ей вскрыли паратонзиллярный абсцесс. После этого состояние Цараковой улучшилось.

Петербурженка утверждает, что ей оказали некачественное лечение. В свою очередь врач Наала Джугелия направила иск в Василеостровский районный суд о защите чести. Медик требует взыскать с недовольной пациентки 350 тысяч рублей.

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Фото:больница им. Боткина / VK