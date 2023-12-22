За 2023 год электронные больничные листы в Петербурге и Ленобласти оформили почти 2 млн человек

Выплаты осуществляются на банковский счет или через почтовое отделение в течение десяти рабочих дней с момента предоставления необходимых сведений.

В Петербурге и Ленинградской области в 2023 году было оформлено 1,78 млн листков нетрудоспособности. Теперь их больше не нужно предоставлять в бумажном виде работодателю, как сообщили в пресс-службе регионального отделения социального фонда России.

Как отметили в организации, первые три дня болезни оплачивает сам работодатель, а следующие – отделение фонда. Выплаты осуществляются на банковский счет или через почтовое отделение в течение десяти рабочих дней с момента предоставления необходимых сведений.

Размер выплат зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за предыдущие два года. При стаже менее пяти лет оплачивается 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет – 80%. Больничный полностью компенсируется, если стаж составляет более восьми лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за год планируют создать 12 новых общественных пространств.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)