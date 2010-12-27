Болельщика "Зенита" не пустят на матчи любимой команды из-за дымовой шашки

Нарушителя правопорядка приговорили к штрафу и запретили посещать игры в течение года.

Футбольного болельщика, который решил поддержать игроков во время матча 25 тура РФПЛ "Зенит" – "Краснодар" (1:2) , на год занесли в черный список посетителей. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на заместителя директора по безопасности и работа с болельщиками РФПЛ Александру Сафонову.

Инцидент произошел 7 апреля в Санкт-Петербурге. На нарушителя наложили штраф, а также запретили посещать футбольные матчи в течение года.

Также отмечается, что у петербуржца есть брат по несчастью, которому тоже запретили ходить на футбол. Однако нарушитель из Тулы попытался нарушить постановление, в результате чего был задержан при входе на стадион. Ему грозит увеличение штрафа или даже административный арест.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал Роберто Манчини заявил, что не потребует неустойки от "Зенита" в случае увольнения.