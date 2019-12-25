Более трех миллионов человек заболели коронавирусом в России. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным специалистов, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 258 пациентов. За все время пандемии число зараженных достигло отметки в 3 021 964 человек.
Стоит отметить, что наибольшее число инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Москве. Там показатель за последние сутки увеличился на 7 480 человек. Второе место в антирейтинге занимает Петербург с 3 755 пациентами, третье - Подмосковье (1 615 новых зараженных).
За последние сутки от коронавируса в России скончались 567 человек.
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Фото: Pixabay.com
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