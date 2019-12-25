За неделю ГАТИ выявила более 100 нарушений правил парковки во дворах

С начала рейдов ГАТИ вынесла 425 постановлений на сумму 4,6 млн рублей.

За неделю сотрудники государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выявили более 100 нарушений правил парковки во дворах Петербурга. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал начальник инспекции Олег Зотов.

В частности, речь идет о Невском районе, в котором припаркованные автомобили регулярно блокируют подъезд для мусоровозов к контейнерным площадкам. Например, во дворах домов по улице Крыленко и проспекту Большевиков. Также специалисты обнаружили автомобили, которые перегораживали вход к жилым зданиям. Такую картину сотрудники увидели во дворе дома по улице Шотмана.

В маршрут были включены адреса, о которых сообщили жители через сервис на сайте ГАТИ. Нарушения фиксируют с помощью специальных программно-аппаратных комплексов. Далее данные отправляют в ГИБДД, после чего ГАТИ выносит нарушителям постановления о назначении штрафа. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Комтранс усилит контроль за парковкой у Московского вокзала и ТРК "Галерея".

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов