Более сотни музыкальных инструментов эпохи барокко покажут в Петербурге

На выставке представлено 150 экспонатов.

Новый раздел "Музыкальные инструменты эпохи барокко" открылся в петербургском Музее музыки в Шереметевском дворце. В ней выставили 150 экспонатов – западноевропейские музыкальные инструменты XVI-XVIII веков из фонда Музея театрального и музыкального искусства.

Отмечается, что в специальных витринах установлена система зеркал, которая дает рассмотреть инструмент не только анфас, но и с обратной стороны. Путеводитель по выставке сделали в виде музыкального тура. На сенсорном экране можно выбрать экспонат, узнать его историю, услышать звучание современных реконструкций, а в некоторых случаях – уникальные записи, сделанные на инструментах из музейного фонда.

Ранее на фотовыставке подопечные "Ночлежки" представили свое видение Петербурга. Бездомные люди приняли участие в мастер-классах по фотоискусству и запечатлели детали городской среды.

Фото: предоставленно организаторами

