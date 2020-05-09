  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более сотни музыкальных инструментов эпохи барокко покажут в Петербурге
Сегодня, 22:54
54
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более сотни музыкальных инструментов эпохи барокко покажут в Петербурге

0 0

На выставке представлено 150 экспонатов.

Новый раздел "Музыкальные инструменты эпохи барокко" открылся в петербургском Музее музыки в Шереметевском дворце. В ней выставили 150 экспонатов – западноевропейские музыкальные инструменты XVI-XVIII веков из фонда Музея театрального и музыкального искусства. 

Отмечается, что в специальных витринах установлена система зеркал, которая дает рассмотреть инструмент не только анфас, но и с обратной стороны. Путеводитель по выставке сделали в виде музыкального тура. На сенсорном экране можно выбрать экспонат, узнать его историю, услышать звучание современных реконструкций, а в некоторых случаях – уникальные записи, сделанные на инструментах из музейного фонда.

Ранее на фотовыставке подопечные "Ночлежки" представили свое видение Петербурга. Бездомные люди приняли участие в мастер-классах по фотоискусству и запечатлели детали городской среды.

Фото: предоставленно организаторами 
 

Теги: барокко, музыка, музыкальные инструменты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии