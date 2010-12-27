Более миллиона петербуржцев пройдут диспансеризацию в 2019

К июлю план выполнили на 52%.

В 2019 году планируется провести профилактический осмотр 1 млн 77 тысяч петербуржцев. Такие данные предоставил территориальный комитет по здравоохранению. Об этом 15-го июля сообщила пресс-служба Администрации города.

На данный момент план удалось выполнить на 52%. В целом в текущем году осмотр пройдут на 35,7% человек больше, чем это было в 2018 и в три раза больше, чем в 2013.

Власти города сделали акцент на развитии паллиативной медицинской помощи. На данный момент в Северной столице работают 33 выездные бригады паллиативной медицинской помощи. Еще одно направление развития - обеспечение лекарствами федеральных льготников.

Также в ближайшее время займутся тем, чтобы поликлиники проводили диспансеризацию и в субботу. Планируется, что проводить профилактический осмотр в будний день будут в каждом третьей поликлинике.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Минприроды предложил ввести ЕГЭ по экологии.

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