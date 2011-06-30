Более десяти процентов жителей Ленобласти сделали прививку от коронавируса

Около 11% взрослого населения Ленинградской области вакцинировались от COVID-19.

27 мая председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин выступил на заседании правительства Ленобласти с краткой сводкой по эпидемиологической обстановке в регионе и по ситуации с вакцинацией населения от коронавируса. По словам чиновника, в области уже вакцинировали 179 690 человек, что составляет 11% от общей численности взрослого населения региона.

Из 788 коек для больных коронавирусом свободными в Ленобласти остаются 160. На лечении находятся 628 пациентов, 38 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 202 922 комплекта вакцины поставлены в регион: 191 000 - препарат "Спутник V", 8 000 - вакцина "ЭпиВакКорона", 3 000 - "Кови-Вак". 89% от поставки уже израсходовано к настоящему времени, но в ближайшие две недели в Ленобласти ожидают поставку еще 45 тысяч доз.

Ситуация с распространением вируса в Ленобласти ухудшилась после майских праздников, и количество только регистрируемых случаев инфекции поднялось до 90 в день по региону. В "красной" зоне, где ввиду ухудшения общей эпидемиологической обстановки предусматривается введение строгих ограничительных мер, оказались 7 районов - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тихвинский.

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