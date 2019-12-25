Более 8 тысяч медиков получили компенсацию за работу с больными коронавирусом

Выплаты получили также 29 семей погибших медработников.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что 8 447 петербургских медиков получили денежные выплаты за работу с больными коронавирусом. Кроме того, выплаты получили семьи погибших врачей. Общая сумма выплат составила 2,5 миллиарда рублей, сообщили в Смольном.

В администрации города отметили, что была создана комиссия по обжалованию решений об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки медикам и водителям скорой помощи. Распоряжение о создании комиссии подписал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Первое заседание комиссии пройдет на этой неделе.

Ранее мы писали, что в Елизаветинской больнице от коронавируса умер еще один врач.

Фото: Piter.TV