Более 50 тыс. человек сдали кровь в 2022 году в Петербурге

Знак "Почётный донор Санкт-Петербурга" получили 864 человека, безвозмездно сдавшие кровь не менее 20 раз.

За минувший год более 50 тыс. петербуржцами стали донорами крови. Этот на 12,5% больше, чем в 2021 году. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Знак "Почётный донор Санкт-Петербурга" получили 864 человека, безвозмездно сдавшие кровь не менее 20 раз. Таким донорам дают денежное вознаграждение, оказывают медпомощь без очереди, выдают льготные путёвки в санаторий, предоставляют льготный проездной на общественный транспорт и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Ранее для почётных доноров в Петербурге планируют организовать бесплатный проезд в электричках. В Северной столице пока не предусмотрено льгот для тех, кто регулярно сдаёт кровь.

Фото: Piter.tv