В Петербурге более 500 бригад скорой помощи будут работать в новогодние праздники

Помимо этого, 31 декабря, 1 и 7 января будут работать дежурные пункты вакцинации.

Стало известно, как в Петербурге в новогодние праздники будут работать учреждения здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Уже сформирован график дежурств стационаров, которые будут готовы оказать экстренную и неотложную помощь. В период зимних праздников на дежурстве будут находиться 503 выездные бригады скорой помощи. В поликлиниках будут дежурить усиленные составы, в поликлиниках №12, №20 и №32 будут оказывать неотложную стоматологическую помощь.

Помимо этого, 31 декабря, 1 и 7 января будут работать дежурные пункты вакцинации. В остальные пункты работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Петербурге у 80% жителей выработался иммунитет к коронавирусу.

Фото: Piter.TV