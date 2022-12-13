Более 40% жителей Петербурга заявили об изменении размера зарплаты с начала года

Каждый пятый опрошенный отметил, что его заработок увеличился.

Жители Петербурга заявили об изменении размера зарплаты с начала 2023 года. Об этом сообщается в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter от 8 мая.

По результатам проведенного опроса 42% петербуржцев отметили, что размер их зарплаты изменился. Каждый пятый опрошенный отметил, что его заработок увеличился. У 22% горожан зарплата стала меньше по сравнению с прошлым годом. 58% участников опроса сказали, что их зарплаты остались прежними.

Ранее петербургские специалисты признались, что на работе им сложно общаться с программистами и бухгалтерами.

Фото: Piter.tv