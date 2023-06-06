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Более 3 тонн напитка "Мистер сидр" выявили в Севастополе

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Росалкогольрегулирование и МВД продолжают оперативные мероприятия по нахождению опасного напитка.

Более трех тонн напитка "Мистер сидр" производителя "Анди" выявлено в Севастополе. Об этом рассказали представители пресс-службы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу Специалисты заметили, что в текущий момент обнаруженный товар изымается оперативниками для передачи ее на досудебное хранение. Оперативные мероприятия продолжаются. Напомним, что продукция компании "Анди" ранее оказалась заблокированной в в системе ЕГАИС на всей территории страны.

В складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО "Анди". Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается.

сообщение Росалкогольрегулирования

В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра".

Фото и видео: Telegram / МВД России по Крыму

Теги: мвд, росалкогольрегулирование, севастополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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