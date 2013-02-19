Лжеминеры "атаковали" четыре торговых центра в субботу

Выяснилось, что сервер авторов сообщений зарегистрирован в Америке.

В Петербурге стражам порядка пришлось эвакуировать 3,5 тыс. человек из-за ложных сообщений лжеминеров.

По информации Piter.tv, злоумышленники рассказали о минировании четырех ТРК в Северной столице. В течение 6 часов ТРЦ "Невский", ТРЦ "Европолис", ТЦ "Галерея" и ТВК "Дизайн дистрит ДАА" получали от "шутников" письма с угрозами.

Стражи порядка осмотрели все здания, но ничего опасного не нашли. В 21:00 рейд завершился.

Выяснилось, что сервер авторов сообщений зарегистрирован в Америке. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Владимирской улице горела "однушка".

Фото: Piter.tv