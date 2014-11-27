Более 35 млн человек воспользовались общественным транспортом Петербурга на майских праздниках

Пригородными электричками воспользовались свыше 1,7 млн человек, а аэропортом – 497 тыс. человек.

Стало известно, что более 35 млн человек перевез в Петербурге общественный транспорт. В период с 30 апреля по 10 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в информации аппарата вице-губернатора Максима Соколова.

Наземным транспортом воспользовались порядка 19 млн человек, в метро спустились более 16 млн пассажиров. Кроме этого, пригородными электричками воспользовались свыше 1,7 млн человек, а аэропортом – 497 тыс. человек.

На майских праздниках из Петербурга чаще летали в Москву, Сочи, Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Архангельск, Минеральные Воды и Самару.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go. Модель самокатов – Ninebot Max Plus. Все они оснащены держателем для телефона с беспроводной зарядкой.

Фото: Piter.tv

