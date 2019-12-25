В среду на дорогах Петербурга и области произошло 344 ДТП

Статистика по дню обошлась без погибших.

За минувшие сутки, 3 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 344 ДТП. Такими данными поделилось региональное УГИБДД.

На городских дорогах случилось 282 аварии, остальные зафиксированы в области. Известно, что в 17 ДТП пострадали люди, а большая часть столкновений и наездов отделалась только повреждениями автомобилей. Медицинская помощь потребовалась 14 горожанам и семи жителям области, среди госпитализированных оказался один ребенок. Вчерашняя статистика по происшествиям обошлась без данных о погибших.

Видео: водители застряли в пробке на Типанова из-за массового ДТП.

Фото: pixabay