Более 26 тысяч ребят отдохнули в 175 лагерях Ленобласти во вторую смену, получив незабываемые впечатления и новые знания

Каждый из лагерей представлял собой увлекательное путешествие в мир познания и открытий.

Более 26 тысяч детей из разных уголков Ленинградской области провели летние каникулы во вторую смену в 175 различных лагерях. Как сообщили в региональном комитете по образованию, летние лагеря предоставили юным отдыхающим уникальные возможности для развития и развлечения.

Каждый из лагерей представлял собой увлекательное путешествие в мир познания и открытий. Например, в лагере "Россонь" дети сталкивались с удивительным миром природы, благодаря встречам с опытными учеными-исследователями. Проводя время с этими профессионалами, юные отдыхающие получали уникальные знания о растениях, животных и окружающей среде.

Другой лагерь, "Маяк", устроил своим гостям смену под названием "Дважды два или простые истины театра". Здесь дети окунулись в мир театрального искусства и познакомились с различными его аспектами.

Помимо познавательных программ, летние лагеря Ленинградской области предоставили детям возможность завести новых друзей, наслаждаться природой и укреплять здоровье, проводя активное время на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что Смольный оплатит почти 120 тысяч путёвок петербургским детям в летние лагеря

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