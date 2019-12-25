Более 22 тыс. люминесцентных ламп собрал экомобиль в Ленобласти за два месяца

Было подсчитано, что если одна использованная и выброшенная лампа может загрязнить до 6 кубических метров воздуха, то благодаря усилиям жителей области было спасено 133 242 кубических метра воздуха.

За два месяца экомобиль собрал в шести районах Ленинградской области 22 207 люминесцентных и ртутных ламп и 68 термометров, сообщила пресс-служба регионального Центра по обращению с отходами. Было подсчитано, что если одна использованная и выброшенная лампа может загрязнить до 6 кубических метров воздуха, то благодаря усилиям жителей области было спасено 133 242 кубических метра воздуха.

Правильная утилизация этих отходов помогает защитить водные объекты, предотвращает загрязнение почвы и уменьшает риск вредного воздействия токсинов на здоровье людей и животных.

Программа работает как пилотная с 5 августа по 18 октября этого года в шести районах: Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском и в Сосновоборском городском округе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области осмотрели место крушения советского самолета времен войны.

Фото: Центр по обращению с отходами Ленобласти