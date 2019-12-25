Более 20 тыс. пассажиров получили услуги сопровождения на вокзалах

В ОЖД отметили, что услуга действует не только в Петербурге, но и в Петрозаводске, Мурманске, Твери и Выборге.

За текущий год (10 месяцев) услугами сопровождения на вокзалах Октябрьской железной дороги воспользовались более 20 тыс. пассажиров.

По информации пресс-службы ОЖД, наиболее востребованной услуга стала на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга. Популярностью пользуется и на вокзалах Петрозаводска, Мурманска, Твери и Выборга.

Так, за октябрь услугой воспользовались 2,4 тыс. пассажиров, около 700 из которых – дети.

Чтобы заказать сопровождение, необходимо позвонить в Центр содействия мобильности не позднее суток до момента оказания услуги.

Ранее мы писали, что петербургский порт стал лидером по погрузке чермета.

Фото: СПб-Главный / Телеграм