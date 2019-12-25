Более 20 тыс. пассажиров получили услуги сопровождения на вокзалах

За текущий год (10 месяцев) услугами сопровождения на вокзалах Октябрьской железной дороги воспользовались более 20 тыс. пассажиров.
По информации пресс-службы ОЖД, наиболее востребованной услуга стала на Московском и Ладожском вокзалах Петербурга. Популярностью пользуется и на вокзалах Петрозаводска, Мурманска, Твери и Выборга.
Так, за октябрь услугой воспользовались 2,4 тыс. пассажиров, около 700 из которых – дети.
Чтобы заказать сопровождение, необходимо позвонить в Центр содействия мобильности не позднее суток до момента оказания услуги.
Ранее мы писали, что петербургский порт стал лидером по погрузке чермета.
Фото: СПб-Главный / Телеграм
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