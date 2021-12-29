Более 20 человек пострадали в результате массовых ДТП в Тульской области

Около 120 транспортных средств столкнулись на пяти участках дороги.

В результате массовых ДТП на федеральных трассах в Тульской области пострадали пятеро детей и 16 взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инциденты произошли 5 января на пяти участках трассы М-4 "Дон" в Тульской области, где столкнулись около 120 транспортных средств. Несколько ДТП произошли из-за непогоды.

Также в пресс-службе ведомства уточнили, что общее число пострадавших определили после подсчета всех случаев ДТП на дорогах.

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Видео: ВКонтакте / PostNews; Telegram / Mash