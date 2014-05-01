В "Ростелекоме" раскрыли планы по упрощению получения онлайн-услуг российскими пользователями.

Более 200 услуг переведут в "цифру" в 2022 году. Об этом на рабочей встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал глава компании "Ростелеком" Михаил Осеевский. Президент организации заметил, что в частности, это коснется вопроса по переоформлению водительских прав, у которых заканчивается срок действия, а также общегражданских паспортов россиян.

Мы ставим довольно серьезные задачи на следующий год: завершить перевод всех значимых услуг, а их свыше 220, в электронный режим. Планируем перейти уже в проактивный режим взаимодействия с гражданами. Михаил Осеевский, глава "Ростелекома"

Эксперт отметил, что перед завершением срока действия документов в личный кабинет пользователям на сайте государственных услуг будет поступать уведомление об этом, а также предзаполненная форма. Согласно данным от "Ростелекома", федеральный проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая упрощает для пользователя все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования. Пилотные проекты со следующего года будут работать в четырех субъектах страны.

На "Госуслугах" 15 ноября был зафиксирован рекорд по посещаемости.

Фото и видео: YouTube / Россия 24