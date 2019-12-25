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В Ленобласти отслужившие срочники без задержек вернутся домой
Сегодня, 14:38
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fvbykov

В Ленобласти отслужившие срочники без задержек вернутся домой

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Всего их количество превышает тысячу человек.

Стартовали первые отправки отслуживших солдат срочной службы в соединениях и воинских частях армии Западного военного округа.

Как сообщили 16 мая в пресс-службе ЗВО, военнослужащие получили средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и антибактериальные гели для рук) для безопасной дороги в свои регионы. На вокзалы и аэропорты срочников отвез служебный транспорт, который прошел дезинфекцию.

Отметим, что число солдат, которые возвращаются домой, достигло более 1,1 тысяч человек. Из-за нового санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях отменили традиционные торжественные построения по случаю завершения службы. 

Ранее мы сообщали о том, что в Северной столице заработали призывные комиссии. Отмечается, что военные комиссии намерены призвать около 4,5 тысяч граждан. Для этого в пункты вызовут  25 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

Теги: зво, ленобласть, срочники
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости Ленинградской области,

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