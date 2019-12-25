Более 19 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей сейчас 1710 пациентов.

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19532 человека. Под наблюдением врачей сейчас находятся 1710 из них: 758 на самоизоляции, 869 среди контактных лиц.

Также принято 454 обращения, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (тел. 122). О прибытии из других стран сообщили 37 человек. Все они находятся на самоизоляции.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге используют немецкие экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.tv