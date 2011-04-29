Более 15 тыс. пешеходов и велосипедистов задержали на ЗСД за пять лет

Согласно исследованию, каждая поездка в среднем стала быстрее на пять минут для тех, кто не использует ЗСД.

Стало известно, что за пять лет работы центрального участка ЗСД было задержано 15,5 тысяч пешеходов и велосипедистов, которым запрещено находиться на дороге, и убрано 31,5 тысяч посторонних предметов. ЗСД 2 декабря отметил первый юбилей, передают в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

Так, по данным исследования, каждая поездка в среднем стала быстрее на пять минут для тех, кто не использует ЗСД. С появлением диаметра использование топлива сократилось более чем на 75 тыс. литров каждые сутки, а количество выбросов CO2 уменьшается на 170 тонн.

Кроме этого, дорожные инспекторы на ЗСД за тот же период оказали помощь 210 тысячам водителям, которые по каким-то причинам застряли на трассе.

Ранее в Петербурге досрочно открыли движение по всем развязкам ЗСД с Шуваловским проспектом. Второй этап должны были открыть в декабре, однако работы завершили досрочно.

Фото: пресс-служба группы компаний "АБЗ-1"