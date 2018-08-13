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Более 130 человек пострадали на музыкальном фествиале в Испании, проломив деревянный пирс

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В сети опубликовано видео и фото с места происшествия.

Трагедией закончился ежегодный музыкальный фестиваль Marisquiño в Испанской Галисии.

Тысячи зрителей, в основном молодые люди, собрались в городе Виго в испанской Галисии на ежегодный музыкальный фестиваль. Молодые люди прыгали и танцевали под выступления любимых музыкантов на деревянном старом пирсе. Конструкция не выдержала и рухнула. Сотни человек оказались в море, по некоторым данным более 300. Одни отделались испугом, а более 130 человек получили различные травмы.

Видео: YouTube/La Vanguardia

Фото: Instagram/metropolitanovigo, ainhoabebita

 

Теги: испания , музыкальный фестиваль , пострадали на фестивале , происшествия в мире
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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