Более 130 человек пострадали на музыкальном фествиале в Испании, проломив деревянный пирс

В сети опубликовано видео и фото с места происшествия.

Трагедией закончился ежегодный музыкальный фестиваль Marisquiño в Испанской Галисии.

Тысячи зрителей, в основном молодые люди, собрались в городе Виго в испанской Галисии на ежегодный музыкальный фестиваль. Молодые люди прыгали и танцевали под выступления любимых музыкантов на деревянном старом пирсе. Конструкция не выдержала и рухнула. Сотни человек оказались в море, по некоторым данным более 300. Одни отделались испугом, а более 130 человек получили различные травмы.

Видео: YouTube/La Vanguardia

Фото: Instagram/metropolitanovigo, ainhoabebita