Большой концерт Comedy Club - 15 лет!

В ноябрьские праздники в город на Неве приедут все резиденты Comedy Club.

Уже совсем скоро в Санкт-Петербург приедут резиденты Comedy Club. К тому же, они приедут с большим, двухчасовым концертом в честь своего 15-летия. Первая причина, по которой стоит прийти: в город на Неве приедут абсолютно все (и речь сейчас не про участников группы USB!) Это не шутка: в таком составе резиденты в последний раз собирались лишь на юбилее Гарика Мартиросяна 4 года назад. Второй пункт: комики привезут улетную программу, которую они готовили специально для жителей Санкт-Петербурга, на ТНТ этого не было. Третье: концерт пройдет со всеми телевизионными декорациями в Сибур Арене. Да и просто если хочется посмеяться, получить позитивные эмоции, то стоит прийти на большой концерт Comedy Club.

Состав резидентов: Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин, Марина Кравец, группа USB, Андрей Бебуришвили, Трио: Иванов, Смирнов, Соболев, Евгений Синяков.

Продолжительность шоу: 2 часа

Фото: организаторы