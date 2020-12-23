В общественной палате напомнили о правилах ношения медицинских масок.

Лео Бокерия назвал условие для победы над коронавирусом. Об этом академик РАН сообщил журналистам в рамках пресс-конференции в Общественной палате по охране здоровья граждан. По словам главы комиссии, для того, чтобы избавиться от пандемии коронавируса масочный режим должен быть безупречным. Такое развитие событий он назвал "совершенно очевидным и доказанным".

Теперь все за нами - за теми, кто несет в народ, в массы, как раньше говорили, необходимость выполнения того или иного поручения, задания Роспотребнадзора. Маску нужно носить не больше трех часов. Самые простые вещи Лео Бокерия, глава комиссии ОП России

Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации