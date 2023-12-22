По словам губернатора региона, вместе с беспилотниками сахалинские бойцы получат антидроновые ружья.

Бойцам из Сахалина передали на передовую партию беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, вместе с беспилотниками сахалинские бойцы получат антидроновые ружья. Лимаренко подчеркнул, что с их помощью можно подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. Губернатор добавил, что власти Сахалина оказывают землякам регулярную помощь и отрабатывают все заявки военного командования.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударной группы ВКС.

Видео: Telegram / Лимаренко Brief