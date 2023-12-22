Бойцам из Сахалина передали на передовую партию беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, вместе с беспилотниками сахалинские бойцы получат антидроновые ружья. Лимаренко подчеркнул, что с их помощью можно подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. Губернатор добавил, что власти Сахалина оказывают землякам регулярную помощь и отрабатывают все заявки военного командования.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ударной группы ВКС.
Видео: Telegram / Лимаренко Brief
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