Квартиру на Богатырском проспекте потушили 20 спасателей

В комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади три "квадрата".

В Приморском районе сегодня, 31 мая, произошел пожар. На Богатырском проспекте в доме 33, корпус 2, загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:38. В комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади три "квадрата".

Квартиру тушили 20 спасателей и четыре пожарные машины. В 13:55 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Кременчугской улице в квартире загорелась стиральная машинка.

Фото: Piter.tv