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Квартиру на Богатырском проспекте потушили 20 спасателей
Сегодня, 15:46
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Квартиру на Богатырском проспекте потушили 20 спасателей

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В комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади три "квадрата".

В Приморском районе сегодня, 31 мая, произошел пожар. На Богатырском проспекте в доме 33, корпус 2, загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:38. В комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади три "квадрата".

Квартиру тушили  20 спасателей и четыре пожарные машины. В 13:55 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Кременчугской улице в квартире загорелась стиральная машинка.

Фото: Piter.tv

Теги: богатырский проспект, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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