Боец ММА Максим Новоселов получил пять лет колонии за изнасилование

Спортсмен проведет срок заключения в колонии строгого режима.

49-летний боец ММА Максим Новоселов получил по решению Тушинского районного суда города Москвы пять лет колонии строгого режима за изнасилование. Инстанция признала мужчину виновным также в избиении пострадавшей. Сторона защита намерена обжаловать приговор в апелляционной структуре. Судья зачел подозреваемому восемь месяцев, которые он провел в СИЗО.

Признать Новоселова виновным и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. приговор обвинчемому

Напомним, что речь идет о части 1 статьи 131 УК РФ и части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей). Преступление было совершено в ночь на 27 мата текущего года на территории развлекательного заведения в Подмосковье. там подозреваемый познакомился с 18-летней девушкой, посадил ее в автомобиль, но повез не домой. Он припарковался около 74-го км МКАД вблизи остановки общественного транспорта "Новобутаково". Там девушка вышла, чтобы вызвать такси. Однако мужчина схватил жертву и против воли потащил в крытый наземный переход. Там он ударил девушку о бетонную стену. Далее Новоселов, используя свое физическое превосходство, заставил ее раздеться и изнасиловал. Судебный процесс велся в закрытом режиме.

Напомним, что 49-летний уроженец Челябинской области Максим Новоселов в 2007 году стал чемпионом Европы по боевому самбо, а также смешанным единоборствам. В 1993 году мужчина был судим по обвинению в убийстве, а в 2012 году - за содействие наркотическом у бизнесу.

В Петербурге посетительница бара обвинила бармена в изнасиловании.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, Mash

