Блокадники из других регионов приехали в пансионат "Заря"

Пока прибыло 197 человек, в то время как другие делегации приезжают по мере возможностей транспорта. Последняя делегация ожидается 25 января.

Пансионат "Заря" привлекает все больше внимания и становится местом прибытия делегаций из разных регионов страны, состоящих из жителей блокадного Ленинграда. Ветераны будут принимать участие в ряде мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в качестве почётных гостей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности в пансионат "Заря" будут приняты 271 человек из 43 регионов. Пока прибыло 197 человек, в то время как другие делегации приезжают по мере возможностей транспорта. Последняя делегация ожидается 25 января.

В пансионате "Заря" гости пройдут комплекс оздоровительных медицинских процедур, учитывающий их состояние здоровья, а также им будет предоставлено комплексное питание. Ветераны смогут насладиться досугом и насыщенной культурной программой, которая будет проводиться как в рамках пансионата, так и городских мероприятий.

На данный момент сотрудники пансионата активно регистрируют и размещают ветеранов и их сопровождающих. Медицинские специалисты проводят осмотр и выдают рекомендации и назначения. В пансионате работают врачи-специалисты, включая терапевтов, кардиологов, физиотерапевтов и врачей лечебной физкультуры, которые готовы оказать лечебно-консультативную помощь.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 петербургских адресов украсят к 80-летию освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Фото: Правительство Петербурга