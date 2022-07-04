Мариинский театр представит на сцене балет по произведению Блока "Двенадцать"

Зрителям обещан цифровой апокалипсис.

В Мариинском театре готовятся представить балет по поэме Александра Блока "Двенадцать" на музыку Бориса Тищенко. Об особенностях премьеры рассказали ее создатели в беседе с изданием "Петербургский дневник".

В качестве хореографа-постановщика выступит Александр Сергеев. По его признанию, он взял за основу спектакля тему цифрового апокалипсиса, который пережили большинство людей во время пандемии.

За художественное оформление постановки будет отвечать оформитель спектаклей МХАТа и Театра имени Пушкина, основатель модного дома House of Leo Леонид Алексеев. Костюмер и декоратор отметил, что концепция балета разрабатывалась примерно 2 месяца. Специалисты остановились на пикселе как главном элементе дизайна - подобно квадрату Малевича, эта форма способа создавать и разрушать, а также соединить современность с эпохой Блока, подчеркнул Алексеев.

Увидеть премьеру балета можно будет 14 июля.

Ранее мы сообщили о том, что в "Мюзик-холле" назвали количество билетов, проданных по "Пушкинской карте" на "Винил".

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр